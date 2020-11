Bôi thuốc bột của thầy lang để trị mụn, người phụ nữ mắc đái tháo đường 12 năm bị loét thành bụng

Chị Đào Thị Đ., 54 tuổi, sống ở Gia Lâm, Hà Nội, mắc đái tháo đường 12 năm, vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng loét thành bụng có nguy cơ nhiễm trùng huyết, do đắp thuốc lá của thầy lang.

Cách đây vài tuần, chị bị ngứa ở vùng bụng bên phải, gãi thấy buốt, rồi xuất hiện nốt mụn nhỏ, kích thước bằng hạt đỗ xanh. Thời gian sau mụn nhanh chóng to bằng hạt ngô, rồi hạt nhãn. Lo lắng trước tình trạng của mình, chị Đ. đã đi khám tại nhà một thầy lang ở Bắc Giang do người nhà giới thiệu. Tại nhà thầy lang, chị được thầy chẩn đoán tắc tĩnh mạch, rửa bằng Betadine và rắc thuốc bột. Do không lấy được đầu ngòi nên sau mỗi lần rửa thầy lang lại bôi một lớp thuốc mỏng lên vùng loét.

Sau khi bôi lọ thuốc bột và xoa bóp bằng thuốc nước (không rõ là thuốc gì) của thày lang, nốt vỡ khô miệng nhưng vùng bụng chị Đ. lại cứng lên, cơn đau không ngừng tăng. Sau 3 hôm chịu đựng cơn đau nhức nhối không ăn không ngủ được, chị Đ. đã đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ổ apxe thành bụng đã vỡ tạo thành vết loét lớn, kích thước 8cm×8cm, đe dọa nhiễm trùng huyết, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được Khoa Điều trị tích cực điều trị trong hai tuần, thực hiện ổn định đường huyết, chích rạch, tháo mủ ổ apxe, kết hợp kháng sinh liều cao.

Các bác sĩ điều trị cho biết, quá trình điều trị cho bệnh nhân không chỉ gây tổn thất cho bệnh nhân về tinh thần mà còn gây ra nhiều đau đớn, lo lắng về kinh tế. Chi phí cho ca điều trị lên tới khoảng 50 triệu. Nếu ngay từ đầu bệnh nhân đến khám ở một cơ sở y tế chuyên khoa về nội tiết thì sẽ được điều trị sớm và đúng cách, nốt mủ nhỏ sẽ chóng lành.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Khi được hỏi, bệnh nhân Đ. khẳng định: “Nếu sau này có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe sẽ đến bệnh viện để được các bác sỹ thăm khám và điều trị chứ không theo thầy lang vườn nào nữa.”

Từ trường hợp của chị Đ., BS. Tôn Thất Kha - Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương – khuyến cáo: "Bệnh cảnh nhiễm trùng ở bệnh nhân đái tháo đường rất phức tạp và nguy hiểm mặc dù ban đầu trông có vẻ nhẹ. Vì thế khi bệnh nhân đái tháo đường có bất kỳ biểu hiện nhiễm trùng nào dù nhẹ đều nên đến khám tại Bệnh viện Nội tiết trung ương để điều trị đúng chuyên khoa, giảm thiểu tối đa chi phí điều trị và biến chứng”.