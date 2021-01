Bộ TT&TT: Thông tin xấu độc liên quan Đại hội Đảng tăng gấp rưỡi

Tại cuộc họp báo khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, việc xử lý những thông tin này đã tốt hơn 5 năm trước đây.

Nói về việc ứng phó hoạt động chống phá Đại hội Đảng trên không gian mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin, trong giai đoạn Đại hội Đảng các cấp, Bộ TT&TT đã xử lý 35.000 tin bài xấu độc. Số lượng tin, bài xấu độc lớn được xử lý làm không gian mạng lành mạnh hơn. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII, các lực lượng đã có các phương án, ứng trực 24/24, sẵn sàng phản ứng nhanh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, 5 năm vừa qua, Việt Nam đã có hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn, tốt hơn để xử lý sai phạm. Nhận thức của Việt Nam về các nền tảng xã hội, trong đó các nền tảng xuyên biên giới cũng tốt hơn, các công cụ kỹ thuật cũng đã hoàn chỉnh hơn. Các nhà mạng viễn thông Việt Nam cũng đã đầu tư công nghệ hiện đại hơn.

Bộ TT&TT trong hơn 2 năm qua đã xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có năng lực xử lý mạnh, có thể xử lý cả trăm triệu tin một ngày, nhằm giám sát, phát hiện, xử lý những thông tin luận điệu sai trái.

Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết, dù nền tảng nào cũng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Từ năm 2019, các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội đã tuân thủ tốt hơn. Sự phối hợp giữa các đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Quốc phòng, TT&TT cũng nhuần nhuyễn hơn.

Nói về việc đảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin tại Đại hội XIII của Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung - Cục trưởng A06 (Bộ Công an) - cho biết, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của đơn vị là đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh về thông tin liên lạc cho tất cả các phòng họp, các trung tâm hội nghị và các nơi diễn ra các cuộc họp, các cuộc thảo luận của các đại biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung cho đến thời điểm này, tất cả các thiết bị, phương tiện vật dụng đưa vào trong các hội trường, các phòng họp… đều được kiểm tra, rà soát an ninh nghiêm ngặt, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố gì dù nhỏ nhất.

“Không chỉ trong phòng họp, trong hội trường mà phía bên ngoài khu vực-nơi diễn ra các hoạt động bên lề của đại hội, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng được duy trì tuyệt đối. Chúng tôi cũng có các thiết bị chế áp các phương tiện có thể gây hại, gây nguy hiểm đến các khu vực xung quanh hội trường cũng như khu vực trung tâm để đảm bảo là tất cả các khu vực trong trung tâm là khu vực sạch và an toàn” - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung thông tin.