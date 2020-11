Bộ TT&TT kêu gọi doanh nghiệp an toàn thông tin chung tay giải những bài toán nhức nhối của xã hội

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng bày tỏ tại lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 - do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) vừa tổ chức hôm nay (18/11).

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ TT&TT đã xác định an toàn thông tin (ATTT) mạng là điều kiện then chốt, tiên quyết để phục vụ chuyển đổi số. Trong đảm bảo an toàn, an ninh mạng, vấn đề làm chủ công nghệ cũng được xác định là yếu tố căn cơ, then chốt. Bộ TT&TT cùng với VNISA luôn đặt ra mục tiêu phát triển kép là chúng ta làm chủ công nghệ, giải pháp, sản phẩm an toàn, an ninh mạng trong nước và từ đó chúng ta vươn ra thị trường toàn cầu.

Những năm qua, VNISA đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin một cách có hiệu quả. Hiệp hội cũng đã là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với Bộ TT&TT.

“Những kết quả hoạt động của VNISA trong thời gian vừa qua đã góp phần tích cực thúc đẩy lĩnh vực an toàn, an ninh mạng của Việt Nam” - ông Dũng nhận định.

Đánh giá cao chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT trong nước được VNISA tổ chức 5 năm qua, ông Dũng cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa tích cực. Uy tín của chương trình đã không ngừng được nâng cao sau mỗi lần tổ chức, thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng tham gia ủng hộ.

Năm 2020, theo Ban tổ chức, có 56 sản phẩm đến từ 18 doanh nghiệp tham dự, số lượng sản phẩm, dịch vụ tăng hơn và chất lượng cũng cao hơn các năm trước. Đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng. Thông qua hoạt động của chương trình sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ nội địa, tạo niềm tin cho người sử dụng, qua đó mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Nhận định những gì chúng ta đạt được là đáng khích lệ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chỉ rõ, vẫn còn đó nhiều bài toán về sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng trong nước cần sự chung tay giải quyết của các doanh nghiệp, tổ chức.

“Bộ TT&TT kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia tích cực vào hoạt động này” - ông Dũng nói.

Đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT cũng dẫn chứng một số bài toán nhức nhối của xã hội đặt ra cho các doanh nghiệp, tổ chức làm ATTT như: các xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần thiết bị tường lửa (Firewall) giúp bảo vệ mạng nội bộ của xã, doanh nghiệp với mức giá chỉ khoảng 20 – 50 triệu đồng; ngành giáo dục cần có giải pháp hiệu quả với giá rẻ, dễ triển khai để học sinh truy cập Internet an toàn, không vào các trang độc hại, không bị đối tượng xấu gửi thông tin không phù hợp lứa tuổi...