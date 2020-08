Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper: Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó Trung Quốc

Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 25/8 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đăng một bài báo ký tên ông trên The Wall Street Journal vào ngày 24/8, với tựa đề “Lầu Năm Góc đã sẵn sàng đối phó với Trung Quốc”.

Bài báo viết, ngày 1/8, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài phát biểu kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ông Tập Cận Bình một lần nữa kêu gọi biến PLA thành một đội quân đẳng cấp thế giới có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng vượt xa bờ biển Trung Quốc. Phát biểu của ông Tập rõ ràng nhắc nhở rằng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới của cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa một trật tự quốc tế tự do và cởi mở và hệ thống chuyên chế do chính phủ Trung Quốc nuôi dưỡng.

Ông Mark Esper: Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó PLA (Ảnh: Getty).

Quan hệ Trung - Mỹ hiện đang ở vào thời điểm xấu nhất (Ảnh: Tân Hoa xã).

Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận lớn trên các vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông (Ảnh: Đa Chiều).

Ông Donald Trump: nếu Trung Quốc dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan họ sẽ biết ông làm gì (Ảnh: Đông Phương).



Ông Esper viết, PLA không phải là một đội quân phục vụ đất nước như quân đội Mỹ, càng không nói đến việc phục vụ hiến pháp. PLA trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc và phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một PLA hùng mạnh là một đội quân có nhiều khả năng thúc đẩy tầm nhìn trong nước của đảng, hệ thống quốc tế một chiều mà Bắc Kinh mong muốn và các chương trình nghị sự về chính sách kinh tế và đối ngoại thường gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Do đó, tất cả các quốc gia theo đuổi an ninh và thịnh vượng dưới một trật tự tự do và cởi mở cần phải xem xét cẩn thận các yêu cầu của PLA về tiếp xúc, huấn luyện và trao đổi công nghệ.

Bài báo cho rằng, hiện đại hóa PLA là một xu thế mà thế giới cần phải nghiên cứu và chuẩn bị - giống như Mỹ và phương Tây đã nghiên cứu và ứng phó với lực lượng vũ trang Liên Xô trong thế kỷ 20.

PLA Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ hoàn thành hiện đại hóa quân đội vào năm 2035 và trở thành quân đội hàng đầu thế giới vào năm 2049. Kế hoạch hiện đại hóa toàn diện của nó bao gồm một kho vũ khí tên lửa thông thường mạnh mẽ và một loạt các khả năng tác chiến điện tử, tác chiến không gian và mạng tiên tiến. Nó cũng bao gồm việc triển khai trí tuệ nhân tạo để tăng cường khả năng kiểm soát độc đoán của họ.

Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh vào việc nhồi nhét tư tưởng, hiện đại hóa và tăng cường kiểm soát PLA cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi quân đội là cốt lõi để đạt được các mục tiêu của họ. Mục tiêu quan trọng nhất trong những mục tiêu này là tạo lập lại trật tự quốc tế, phá hoại các quy tắc được công nhận trên toàn cầu, đồng thời bình thường hóa chủ nghĩa chuyên chế, tạo điều kiện cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc ép buộc các nước khác, phá hoại chủ quyền của họ.

Ông Esper viết, “những hành động này của Trung Quốc đã thúc đẩy Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra phản ứng toàn diện và đẩy nhanh việc thực hiện Báo cáo Chiến lược Quốc phòng. "Báo cáo Chiến lược Quốc phòng" chỉ dẫn các nỗ lực của chúng ta (Mỹ) điều chỉnh và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Mỹ nhằm cạnh tranh giữa với cường quốc mà Trung Quốc là tiêu điểm chính của chúng ta”.

Ông Esper nêu lên các nội dung cụ thể: “Trước hết, cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc đòi hỏi chúng ta phải có lực lượng đủ sức cạnh tranh, răn đe và chiến thắng trên tất cả các lĩnh vực trên biển, mặt đất, trên không, vũ trụ và không gian mạng. Để hỗ trợ nỗ lực này, Lầu Năm Góc đang đầu tư vào các năng lực thông thường tiên tiến và công nghệ thay đổi quy tắc cuộc chơi; chẳng hạn như vũ khí siêu thanh, thông tin 5G, tích hợp phòng không và chống tên lửa, trí tuệ nhân tạo - tất cả những thứ này cực kì quan trọng đối với việc chúng ta trong việc duy trì lợi thế trong suốt mấy chục năm tới.

Thứ hai, việc mở rộng và tăng cường mạng lưới đồng minh và đối tác của Mỹ cũng rất quan trọng đối với nỗ lực này, bởi vì nó mang lại một lợi thế bất đối xứng mà các đối thủ cạnh tranh của chúng ta không thể sánh được. Trong khi PLA tiếp tục có những hành động gây hấn chống lại các nước láng giềng trong khu vực, chẳng hạn như đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam, quấy rối sự phát triển dầu khí của Malaysia và đòi hỏi các quyền hàng hải bất hợp pháp; quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác lâu dài và bảo vệ quyền lợi của tất cả các nước.

Thứ ba, do việc thiết lập một mạng lưới rộng lớn hơn gồm các đối tác có năng lực và cùng chí hướng là cốt lõi trong chiến lược của chúng ta nhằm xóa bỏ ảnh hưởng xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục xây dựng khả năng của các đối tác của chúng ta trên toàn cầu. Điều này đạt được thông qua các dự án như Sáng kiến An ninh Hàng hải, trong đó chúng ta đã hỗ trợ khoảng 394 triệu USD để nâng cao năng lực hàng hải của các đồng minh và đối tác của chúng ta trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.

Bài báo chỉ ra rằng những sáng kiến này phản ánh cam kết vững chắc của Mỹ trong việc sát cánh cùng các đồng minh và đối tác, phản đối sự bắt nạt của Bắc Kinh, ủng hộ chủ quyền của tất cả các nước và bảo vệ một hệ thống quốc tế tự do và cởi mở mang sự ổn định và thịnh vượng cho hàng tỷ người trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, nước Mỹ không thể một mình gánh vác trách nhiệm này, chúng ta tiếp tục thúc giục các đồng minh với tư cách là đối tác thực sự chia sẻ trách nhiệm này với chúng ta một cách công bằng. Chúng ta cũng khuyến khích các nước cùng chí hướng thể hiện sự đoàn kết và thận trọng điều chỉnh các chính sách của họ đối với Trung Quốc để bảo vệ các mục tiêu và lợi ích chung của chúng ta. Quyết định gần đây của New Zealand và Vương quốc Anh cấm Huawei tham gia mạng 5G của họ là ví dụ điển hình nhất.

Không giống như Trung Quốc, Mỹ ủng hộ một hệ thống toàn cầu tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia có thể đạt được sự thịnh vượng dựa trên các giá trị chung và các quy tắc và chuẩn mực lâu đời. Khác với quân đội của Mỹ và các đồng minh của chúng ta, PLA là một công cụ trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia xem xét và cân nhắc việc giảm bớt quan hệ với PLA để đảm bảo rằng họ sẽ không giúp thúc đẩy chương trình nghị sự xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm tổn hại đến lợi ích tập thể của chúng ta.

Ông Esper cũng tiết lộ rằng ông sẽ đến Hawaii, Palau và Guam trong tuần này, thông qua phương thức gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến với các quan chức đối đẳng và các nhà lãnh đạo cấp cao khác ở các quốc gia trong khu vực nhằm truyền đạt tầm quan trọng của những nỗ lực này và cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Cuối cùng, ông Esper kêu gọi các quốc gia coi trọng tự do, nhân quyền và pháp quyền đoàn kết chống lại vai trò cưỡng chế của PLA trong âm mưu xâm lược, phá hoại chủ quyền các quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 26/8, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình Mỹ Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố nếu Trung Quốc đại lục dùng vũ lực đối với Đài Loan, chính quyền Bắc Kinh biết ông sẽ làm gì.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi phải làm gì nếu Bắc Kinh xâm lược Đài Loan hoặc thực sự kiểm soát các ngành công nghiệp quan trọng của Đài Loan. Đáp lại, ông Trump nói rằng Bắc Kinh biết nếu ông sẽ làm gì. Ngoài ra ông cũng nói về khả năng tách rời kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, nói rằng không nước nào tống tiền Mỹ hơn Trung Quốc đại lục và Mỹ mất hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ USD. Mỹ chỉ mất tiền, không lấy được bất cứ thứ gì từ Trung Quốc.

Trump tiếp tục nói, động thái của ông áp thuế 25% đối với các sản phẩm của Trung Quốc đã đưa nhiều công ty quay trở về Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng một khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử, Trung Quốc đại lục sẽ sở hữu nước Mỹ.