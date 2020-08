Bỏ chip Intel, Apple dùng chip “cây nhà lá vườn” cho các dòng MacBook

Từ những chiếc iPhone thế hệ đầu tiên, Apple đã sử dụng nhân ARM cho dòng chip di động của hãng. Công ty công nghệ Mỹ lần đầu tiên cho ra mắt chip Apple A series trên chiếc iPhone 4 và nó đã đạt được những thành công vang dội. Dòng chip độc quyền của Apple liên tục phá vỡ những kỷ lục về điểm hiệu năng và giới hạn của một con chip di động sử dụng nhân ARM.



Chính bởi những thành công đó, mới đây Apple đã đưa ra quyết định sẽ sử dụng chip Apple Silicon dựa trên nhân ARM cho những chiếc MacBook sắp tới của hãng thay vì sử dụng chip Intel như các phiên bản trước đó.



Hãy cùng so sánh hiệu suất của chip Apple A series với chip Intel trên các dòng máy Mac trước đó để thấy rằng dòng chip ARM của Apple không hề thua kém những con chip đến từ Intel.

Chip A10

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)



Chip Apple A10 được tích hợp trên chiếc iPhone 7 và 7 Plus, đây là 2 mẫu điện thoại được Apple cho ra mắt vào tháng 6 năm 2016. Mặc dù đã có tuổi đời 4 năm kể từ khi ra mắt, tuy nhiên dòng iPhone 7 vẫn đang sử dụng tốt tại thời điểm hiện tại. Các tác vụ trên dòng máy này vẫn rất mượt mà và không có dấu hiệu xuống cấp. Trên công cụ Geekbench 5, chip A10 Fusion với tốc độ xử lý 2,3 GHz đạt số điểm đơn nhân là 740 điểm và điểm đa nhân là 1322 điểm.



Với số điểm trên, chip A10 Fusion có điểm hiệu năng bằng với Macbook 12 inch 2016. Chiếc Macbook 12 inch được Apple trang bị chip Intel Core m7, với tốc độ xử lý 1,3 Ghz. Chip Intel Core m7 được chấm đơn nhân 653 điểm và đa nhân 1.405 điểm. Sản phẩm có giá 1.229 USD tại thời điểm ra mắt.



Chip A10X

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)



Sau khi ra mắt chip A10 Fusion, Apple tiếp tục mang đến một dòng chip nâng cấp mang tên A10X Fusion. Dòng chip này được trang bị trên rất nhiều sản phẩm của Apple bao gồm iPad 10,2 inch, iPad thế hệ thứ 6, iPad Pro 10,5 inch và iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ hai.



Theo như những điểm số từ các công cụ chấm điểm hiệu năng. chip A10X Fusion có số điểm nhỉnh hơn một chút so với A10 Fusion. Trên iPad, nó đạt điểm số đơn nhân là 755 điểm và đa nhân là 1.403 điểm. Trên iPad Pro, nó đạt điểm đơn nhân cao lên đến 831 điểm và đa nhân là 2.265 điểm.



Với số điểm trên, Chip A10X Fusion đủ sức cạnh tranh với dòng chip Intel Core i5 được trang bị trên chiếc Macbook Pro 13 inch 2017.



Macbook Pro 13 inch đạt điểm đơn nhân là 850 điểm và đa nhân là 1972 điểm. So sánh số điểm chúng ta có thể thấy điểm đa nhân của chiếc Macbook Pro 13 inch 2017 (sử dụng chip Intel) còn kém hơn so với iPad Pro 12.9 inch thế hệ thứ 2 (sử dụng chip A10X) dù cho giá bán chiếc Macbook có phần đắt hơn.



Chip A11 Bionic

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)



Chip Apple A11 Bionic được giới thiệu lần đầu tiên trên chiếc iPhone 8, iPhone 8 và sau này là iPhone X. Đây là 2 dòng flagship chủ đạo của Apple trong năm 2017. Chip A11 Bionic là chip lõi kép. A11 Bionic là chip A-series đầu tiên sử dụng công nghệ Neural Engine nhằm hỗ trợ các tác vụ AI của Apple.



Trên chiếc iPhone X, chip A11 Bionic đạt điểm số đơn nhân là 917 điểm và đa nhân là 2.350 điểm.



MacBook Air 2020 bản thấp nhất được trang bị chip Intel Core i3-1000NG4 cũng sở hữu điểm chuẩn tương tự. Chip Intel Core i3-1000NG4 là chip lõi kép 1,1 GHz có hỗ trợ Turbo Boost giúp ép xung lên tối đa 3,2 GHz.



Chip A12 Bionic

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)

Chip A12 Bionic được trang bị trên iPhone XS, iPhone XS Max và iphone XR. Đây là con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên quy trình 7nm. Chip A12 Bionic được sử dụng trên cả iPad Air 3 (2019) và iPad Mini thế hệ mới.



Trên chiếc iPhone XS, Chip A12 Bionic với tốc độ 2,5 GHz đạt 1106 điểm đơn nhân và 2687 điểm đa nhân. Còn trên chiếc iPad Air mới nhất, điểm chuẩn của dòng chip này còn cao hơn, đạt 1.112 điểm đơn nhân và 2869 điểm đa nhân.



Với điểm số trên, chip A12 Bionic đủ sức cạnh tranh với model iMac 21,5 inch ra mắt năm 2017. Dòng máy này được trang bị chip Intel Core i5-7400 với tốc độ 3 GHz. Đối với iMac bản RAM 8GB, Intel Core i5 đạt 1.005 điểm đơn nhân và 3.208 điểm đa nhân.



Chip Apple A13 Bionic

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)



Hiện A13 Bionic đang là dòng chip mới nhất của Apple. Dòng chip này đang được trang bị trên iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE. Chip A13 Bionic được trang bị 6 nhân với tốc độ 2,6 GHz. Chip A13 Bionic đạt 1.325 điểm đơn nhân và 3.382 điểm đa nhân.



Với số điểm trên, chip A13 Bionic có hiệu năng tương đương chip Intel Core i5-8257U thế hệ thứ 8 được trang bị trên MacBook Pro 13 inch. Đây là dòng chip có 4 nhân xử lý đi kèm với công nghệ Turbo Boost cho khả năng ép xung lên tới 3,9 GHz.



Chấm điểm trên Geekbench 5, dòng chip của Intel có số điểm đơn nhân là 1012 điểm, kém hơn một chút so với A13 Bionic. Tuy nhiên điểm đa nhân của dòng chip này lại nhỉnh hơn, đạt 3676 điểm.



A12X và A12Z Bionic

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)



Hai dòng chip A12X và A12Z chủ yếu được Apple trang bị trên những chiếc iPad. Phiên bản A12X được trang bị trên iPad Pro 2018 còn A12Z được trang bị trên iPad Pro 2020.



Trên thực tế cả 2 dòng chip này có số điểm hiệu năng tương đương nhau bởi chúng có cùng cầu trúc và chỉ cố một vài điểm thay đổi nhỏ. A12X và A12Z Bionic đều đạt điểm chuẩn khoảng 1.115 điểm đơn nhân và 4.626 điểm đa nhân.



Với số điểm trên chip A12X và A12Z có hiệu năng tương được với dùng chip Intel Core i7 được trang bị trên MacBook Pro 16 inch. Chip Core i7 thế hệ thứ 9 đạt 1.024 điểm đơn nhân và 5.385 điểm đa nhân. Con số này thấp hơn một chút so với điểm đơn nhân của A12Z tuy nhiên nó lại có điểm đa nhân nhỉnh hơn.



MacBook chuyển sang sử dụng chip "cây nhà lá vườn"

Apple sẽ chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon (Ảnh: Appleinsider)



Thực ra điểm chuẩn không phải là thước đo chính xác nhất để nhận xét về hiệu năng. Việc nó có phát huy được hết sức mạnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.



Điểm chuẩn chỉ cho cho chúng ta thấy cách thiết kế cũng như kỹ thuật đúc chip của Apple đã đạt đến một trình độ cao sau khoảng thời gian dài. Giờ đây những dòng chip của Apple không hề thua kém chip dành cho PC. Và tất nhiên xu thế này sẽ không chỉ dừng lại trên máy Macbook.



Mặc dù trong so sánh giữa Apple A12Z và MacBook Pro 16 inch thì lợi thế vẫn nghiêng về chip Intel nhưng chip Apple Silicon đang dần bắt kịp đối thủ.



Với việc được trang bị chip Apple Silicon, chắc chắn những chiếc MacBook trong tương lai sẽ có giá thành dễ chịu hơn. Qua đó, nó dễ tiếp cận được đến nhiều người dùng hơn.



Chất lượng các dòng chip nhân ARM ngày càng được cải thiện mang đến hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng hơn so với chip Intel. Mặc dù thị phần của dòng chip này khá thấp so với Intel nhưng trong tương lại khoảng cách này sẽ được thu hẹp lại.



Với việc chuyển hẳn các dòng MacBook sang sử dụng dòng chip Apple Sillicon, giới công nghệ kỳ vọng rằng các nhà sản xuất máy tính khác cũng sẽ học tập theo Apple và sử dụng chip ARM nhiều hơn.



Nguồn: Appleinsider