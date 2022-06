Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định về công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2021, UBND tỉnh Bình Định và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 62 cuộc thanh tra hành chính và 1.647 lượt kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện các sai phạm về kinh tế trị giá 13,427 tỉ đồng và 12.046 m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 10,441 tỉ đồng và 2.724 m2 đất; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác 2,986 tỉ đồng và 9.322 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý 13 tập thể và 29 cá nhân vi phạm; chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục làm rõ và xử lý 1 vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng (Công an huyện Phù Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra).

Thanh tra chuyên ngành đã ra 897 quyết định xử lý vi phạm hành chính với 67 tổ chức và 830 cá nhân, tổng số tiền phạt là 6,578 tỉ đồng.

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết 40/44 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 90,91%). Kết quả giải quyết cho thấy có 1 vụ tố cáo đúng, 10 vụ tố cáo đúng một phần và 29 vụ tố cáo sai.

Qua giải quyết tố cáo, đã thu hồi về cho Nhà nước 26 triệu đồng; trả lại cho cá nhân 398 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng.

Về kết quả xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra tham nhũng, Giám đốc Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn đã bị điều chuyển công tác, bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và đang chờ kết quả điều tra để xử lý tiếp.

Công an các cấp trên địa bàn đã khởi tố và điều tra 6 vụ/10 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố 3 vụ/4 bị can; đang tiến hành điều tra 3 vụ/6 bị can.

Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện đã thụ lý 2 vụ/3 bị can phạm tội tham nhũng; kết quả đã truy tố 1 vụ/2 bị can; đang thụ lý 1 vụ/1 bị can. TAND 2 cấp tỉnh và huyện đã xét xử 3 vụ/8 bị cáo phạm tội tham nhũng.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật…

Với kết quả phòng chống tham nhũng năm 2021 và theo chỉ tiêu đánh giá của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định tự chấm điểm công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 đạt 70,5/100 điểm.