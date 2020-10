Bệnh viện nơi ông Trump đang điều trị COVID-19 “khủng” cỡ nào?

Ông Trump sẽ ở khu vực VIP dành riêng cho Tổng thống, một trong số 88 tòa nhà của bệnh viện này. Được biết đến với cái tên “Khu 71”, phòng VIP dành cho ông Tổng thống là 1 trong số 6 phòng bệnh đặc biệt chỉ dành cho các quan chức cấp cao trong quân đội và các thành viên nội các trong Nhà Trắng.

Căn phòng này được trạng bị các thiết bị bảo vệ, thông tin liên lạc nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Tổng thống; theo Đô đốc Connie Mariano, người từng làm bác sĩ cho cả Tổng thống George H.W. Bush và Bill Clinton và là Giám đốc Đơn vị y tế của Nhà Trắng.

Nhà Trắng cho hay ông Trump sẽ “làm việc” tại phòng bệnh dành cho Tổng thống trong vài ngày ở lại đây, nhưng nhiều người đồn đoán rằng việc phải nhập viện cho thấy ông có triệu chứng nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin đưa ra trong các tuyên bố chính thức.

Walter Reed còn có một Viện Nghiên cứu ở Silver Spring, gần bệnh viện này ở bang Maryland, nơi mà các nhà khoa học phát triển vaccine và phương pháp điều trị các bệnh truyền nhiễm như COVID-19 bên trong cơ sở hiện đại.

Tuy nhiên, bệnh viện này cũng có lịch sử đáng chú ý. Nó từng dính phải một vụ bê bối liên quan tới nhiều cáo buộc tắc trách dẫn tới cái chết của một vài binh sĩ được điều trị tại đó vào năm 2007, và buộc phải cải tổ toàn bộ sau đó.

Một phòng bệnh ở Khu 71 có bàn làm việc dành cho Tổng thống (Ảnh: USA Today) Phòng bệnh được trang bị nhiều thiết bị liên lạc an toàn, và có khu tiếp khách riêng (Ảnh: USA Today) Walter Reed còn có khu khám bệnh riêng biệt. Bệnh viện có tổng cộng 244 giường bệnh, và 50 giường điều trị tích cực (Ảnh: USA Today) Một trong số các phòng bệnh tại “Khu 71”, nơi phục vụ cho các quan chức cấp cao quân đội và quan chức Nhà Trắng (Ảnh: USA Today) Phòng tiếp khách trong Khu 71, ảnh chụp năm 2007 (Ảnh: USA Today) Phòng ăn tối sang trọng, có đèn chùm pha lê trong "Khu 71" (Ảnh: USA Today) Ông Trump chỉ mất ít phút đi máy bay trực thăng từ Nhà Trắng tới Walter Reed (Ảnh: AP)

Walter Rees tự nhận mình là “Trung tâm Y tế Quốc gia”, và là bệnh viện đi đầu trong điều trị cho binh sĩ, sĩ quan quân đội ở Mỹ. Đội ngũ y bác sĩ khoảng 7.100 người của nó được điều khắp 100 cơ sở khám chưa bệnh trong bệnh viện.



Do tiếp nhận điều trị các nhà lãnh đạo của đất nước, bệnh viện này có riêng một khu vực dành riêng cho những vị khách là chính trị gia cấp cao: Tổng thống và Phó Tổng thống thường được điều trị tại Đơn vị Đánh giá và Điều trị Y tế (METU).

Khu vực METU được đảm bảo an toàn mức độ cao, riêng tư và tách biệt so với các khu vực khác trong bệnh viện. Với phòng ăn tối sang trọng được trang hoàng bởi một chiếc đèn chùm pha lê, một bàn làm việc và phòng có nhiều chiếc ghế băng để tiếp khách, khu vực này còn được áp dụng công nghệ an ninh hiện đại, đủ để ông Trump tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một Tổng thống.

Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ cơ sở nào trong bệnh viện Walter Reed sẽ được sử dụng trong quá trình phục hồi của ông Trump.



Bệnh viện này – nằm ở vị trí cách Nhà Trắng khoảng 9 dặm – có tổng cộng 244 giường bệnh, và 50 giường điều trị tích cực.



Walter Reed cũng có 165 “phòng thông minh” được lắp đặt các thiết bị liên lạc hai chiều, khả năng kết nối hình ảnh, kết nối không dây và giải trí bên cạnh giường…tất cả đều được kiểm soát nhờ một bảng điều khiển lắp trên tường có thể di chuyển được, giúp bệnh nhân điều khiển được mọi lúc.

Hiện chưa rõ liệu phòng dành cho ông Trump có phải một trong những căn phòng công nghệ cao này, nhưng chắc chắn chúng sẽ rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh COVID-19 của ông Trump.



Walter Reed vốn nổi tiếng là bệnh viện quân đội có đội ngũ phẫu thuật giỏi nhất nước mỹ, và cơ sở này từng cứu sống Tổng thống Ronald Reagan sau một vụ ám sát vào năm 1985. Nhưng trong những năm gần đây, bệnh viện chủ yếu là nơi điều trị các binh sĩ bị thương, sang chấn tâm lý sau các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Hiện nay, Walter Reed có khoảng 40.000 bệnh nhân và người đến thăm mỗi năm. Và Viện nghiên cứu của họ ở Silver Spring hiện đang nỗ lực nghiên cứu điều chế vaccine ngừa COVID-19 và phương pháp điều trị căn bệnh này.