Bệnh nhân 589 và 590 đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19?

Bệnh nhân 589 là nam, sống ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 18/7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An. Trưa ngày 22/7, bệnh nhân dự đi đám cưới tại Trung tâm tiệc cưới For you Palace. Ngày 23-24/7, bệnh nhân di chuyển đến Huế.

Ngày 25/7, bệnh nhân trở về TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN119, số ghế 16D. Ngày 26/7, bệnh nhân ở nhà. Chiều ngày 27/7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường để đăng ký xét nghiệm. Sáng ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau đó trở về cách ly tại nhà.

Đến tối ngày 31/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được cách ly điều trị, hiện không có triệu chứng bệnh.

TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách những người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà. Thành phố cũng đã cập nhật danh sách hành khách ngồi gần bệnh nhân các chuyến bay, đồng thời, vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân từng lui tới, khu dân cư nơi bệnh nhân ở và phong tỏa 6 hộ xung quanh nhà bệnh nhân.

Bệnh nhân 590 là nam, 50 tuổi, sống ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi. Bệnh nhân làm nghề buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP. Quảng Ngãi.

Trước ngày 22/7, bệnh nhân chỉ ở TP. Quảng Ngãi, không đi ra ngoại tỉnh. Hàng ngày bệnh nhân buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ – TP. Quảng Ngãi (bên bảng chờ xe buýt). Bệnh nhân thường hay về nhà bố mẹ đẻ để lấy hàng tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong nhưng không ở lại đây. Ở nhà mình, bệnh nhân có tiếp xúc với vợ và 2 con trai.

Trưa ngày 22/7, bệnh nhân cùng vợ đi bằng xe máy đến Đà nẵng lúc 14h30 để thăm người thân đang nằm viện (bệnh nhân 517) tại phòng 718, tầng 7 Khoa Nội thần kinh - Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến 16h cùng ngày, 2 vợ chồng bệnh nhân quay trở vào Quảng Ngãi.

Sau khi về Quảng Ngãi, bệnh nhân tiếp tục buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP. Quảng Ngãi (từ 11h sáng đến 21h tối hằng ngày). Ngoài thời gian trên, bệnh nhân về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình, không ăn nhậu, không đi quán uống cà phê.

Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn - Cơ sở 2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo để người dân biết và đề nghị những ai đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 590 kể từ 22/7 đến nay nhanh chóng đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được tư vấn hướng dẫn kịp thời.