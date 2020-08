Bệnh nhân 100 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Theo bác sĩ T.S Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân 100 tuổi mắc COVID-19 là bệnh nhân thứ 592, trú ở thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 2/8, cụ được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 và vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Sau gần 3 tuần được điều trị với 5 lần lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả lần thứ 5 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, trường hợp mắc COVID-19 lớn tuổi nhất Việt Nam này tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định” – bác sĩ Mười cho biết thêm.

Được biết, bệnh nhân 592 là 1 trong 3 ca bệnh nặng mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi do nhiễm virus SARS-CoV-2 , sốc nhiễm trùng và từng điều trị tại Bệnh viện Bình An (nơi bệnh nhân 524 đã điều trị). Do bệnh nhân có tiền sử bệnh nền nặng và lớn tuổi nên các bác sỹ chưa thể tiên lượng trước.

Sau 11 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bệnh nhân tạm ổn định, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, ăn được. Và đến nay, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, tính từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 95 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 54 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và 24 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.