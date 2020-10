Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump vọt lên dẫn điểm trước Joe Biden!

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương, National Democratic Institute (Viện Dân chủ Mỹ), nơi công bố kết quả cuộc thăm dò này đã từng dự đoán chính xác kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã dẫn trước ông Biden. Ngoài ra tỷ lệ ủng hộ ông ở các bang còn “do dự” như Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Pennsylvania và Wisconsin hiện là 47% so với 43% của Joe Biden.

Viện Dân chủ cũng dự đoán rằng ông Donald Trump sẽ nhận được 320 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử, sự khác biệt đáng kể so với 218 phiếu của ông Joe Biden. Trong khi đó, các cuộc thăm dò của New York Times và Đại học Siena lại cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump với lần lượt là 49% so với 42% ở bang Pennsylvania và 47% so với 42% ở bang Florida. Tuy nhiên, cuộc thăm dò được triển khai bắt đầu vào thứ Tư (30/9), tức là trước khi ông Trump thông báo bị nhiễm COVID-19.

Hai ông Donald Trump và Joe Biden đấu khẩu quyết liệt tại cuộc tranh luận hôm 29/9 (Ảnh: Đông Phương).



Công ty thăm dò Ipsos Market Research thì cho biết theo các cuộc thăm dò được tiến hành sau khi Trump được chẩn đoán mắc COVID-19, 51% người được hỏi ủng hộ ông Biden, trong khi ông Trump chỉ được 41% người được hỏi ủng hộ, chênh lệch tới 10%. Theo một cuộc thăm dò khác do các cơ quan truyền thông National Broadcasting Corporation (NBC) và Wall Street Journal thực hiện, ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 53% so với 39%, giữa hai người có khoảng cách tới 14 điểm phần trăm và chênh lệch 8 điểm phần trăm vào tháng trước. Nhưng cuộc thăm dò này đã được thực hiện trước khi ông Trump thông báo bị lây nhiễm SARS-CoV-2.

Những thông tin trên cho thấy cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ diễn biến phức tạp và khó lường.