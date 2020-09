Bào tử của vi khuẩn cực độc trong pate Minh Chay có thể tồn tại ở mật ong

Trao đổi với PV VietTimes, TS. Đào Tuyết Trinh cho hay: Trẻ dưới 2 tháng tuổi dễ bị ngộ độc khi ăn mật ong. Bởi trong mật ong có chứa các bào tử của vi khuẩn Clostridium Botilinum. Khi chất ngọt của mật ong được pha loãng trong hệ tiêu hóa ít oxy, axit thấp của trẻ sơ sinh, các bào tử của vi khuẩn có thể phát triển và tạo ra độc tố. Vì lý do này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 1 tuổi uống mật ong.

Thực tế, trong vài tháng đầu đời ruột của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển, gây ra độc tố. Tình trạng này diễn ra khi trẻ uống mật ong.

“Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh thường trưởng thành sớm trong vài tháng, các bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum sẽ truyền thẳng qua hệ tiêu hóa giống như người lớn. Mặc dù giai đoạn tổn thương ngắn nhưng để đảm bảo an toàn, cha mẹ nên đợi cho đến khi trẻ được ít nhất một tuổi mới cho trẻ ăn mật ong.” – TS. Trinh nói.

Theo TS. Trinh, các bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum có thể tồn tại trong mật ong nhưng chúng không thể nảy mầm, phát triển hoặc tạo ra độc tố trong môi trường có tính axit cao và giàu độ ẩm của mật ong. Bào tử của vi khuẩn này không nảy mầm thì sẽ không tạo ra độc lực. Người bình thường sử dụng mật ong sẽ không có vấn đề gì xảy ra trừ 2 trường hợp là trẻ sơ sinh và người có hệ miễn dịch yếu sẽ dễ bị tổn thương khi ăn mật ong.

Để đảm bảo an toàn khi ăn mật ong, một số chuyên gia khuyến cáo nên đun mật ong để thanh trùng từ 63 độ C – 77 độ C trong 30 phút. Trong môi trường này, các bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum sẽ bất hoạt và không có khả năng gây độc lực. Tuy nhiên, khi tiến hành thanh trùng, mật ong có thể mất đi hương vị và mùi thơm cùng một vài chất dinh dưỡng.