Bamboo Airway là hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa công bố, tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không trong 7 tháng đầu năm 2020

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2020, Bamboo Airways khai thác 16.501 chuyến bay, tăng 96,4% so với cùng kỳ. Trong đó, số tuyến bay cất cánh đúng giờ là 15.739 chuyến, tương ứng tỷ lệ OTP đạt 95,4%, đứng đầu toàn ngành hàng không Việt Nam.

Đứng thứ 2 là Vasco với số chuyến bay cất cánh đúng giờ đạt 5.213 chuyến, chiếm tỷ lệ 93,5% trên tổng số 5.574 chuyến bay khai thác.

Vietnam Airlines và Vietjet Air lần lượt có chuyến bay khai thác đạt 55.455 chuyến và 52.572 chuyến, tương ứng mức giảm lần lượt 29,4% và 34,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ lần lượt đạt 90,4% và 86,2%.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, Jetstar Pacific là hãng hàng không có tỷ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ thấp nhất khi chỉ đạt 85% trên tổng số 10.012 chuyến bay khai thác.

Tỷ lệ khai thác các chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu của HKVN, trong 7 tháng đầu năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam khai thác tổng cộng 140.114 chuyến bay, trong đó chuyến bay cất cánh đúng giờ đạt 124.919 chuyến, chiếm tỷ lệ 89,2%; 15.195 chuyến bay chậm và 1.070 chuyến bay bị hủy.



Trong 15.195 chuyến bay chậm, có 9.081 chuyến do tàu bay về muộn, chiếm 59,8%; 4.079 chuyến do hãng hàng không, chiếm 26,8%; còn lại là do trang thiết bị và dịch vụ cảng, quản lý điều hành bay, thời tiết và các lý do khác.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc các hãng hàng không duy trì và cải thiện tỷ lệ các chuyến bay cất cánh đúng giờ là nỗ lực đáng ghi nhận.

Trong thời điểm hiện tại, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại sân bay, tiến hành rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục cũng như thực hiện hành trình bay, theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh để chủ động lịch trình và thực hiện khai báo y tế khi có yêu cầu từ các cơ quan chức năng./.