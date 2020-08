Ảnh: Ngày đầu tiên Bệnh viện C Đà Nẵng dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Ghi nhận tại cổng Bệnh viện C Đà Nẵng sáng ngày 8/8, nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện C đã được xuất viện trong niềm vui, phấn khởi sau 14 ngày bị cách ly do bệnh viện bị phong tỏa. Và vui hơn nữa là các trường hợp khó khăn, ở xa được đội xe thiện nguyện đưa về tận nhà.

"Tụi tui mừng lắm, vừa được chữa khỏi bệnh lại được xe đưa đón miễn phí chở về nhà thì còn chi bằng. Cầu mong các bác sỹ mạnh khỏe để chiến đấu với dịch bệnh, mong sao cho dịch COVID-19 qua nhanh" - cụ H. (75 tuổi), bệnh nhân xuất viện từ Bệnh viện C Đà Nẵng nói.

Clip: Ngày đầu tiên Bệnh viện C dõ bỏ lệnh phong tỏa

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên Bệnh viện C Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa:



Bệnh viện C Đà Nẵng trong ngày đầu tiên dỡ bỏ lệnh phong tỏa Bệnh nhân điều trị bên trong bệnh viện được xuất viện Đội xe thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân khó khăn Xe ra vào bệnh viện đều được phun thuốc khử trùng Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Bệnh nhân điều trị bên trong bệnh viện được xuất viện Đội xe thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân khó khăn Xe ra vào bệnh viện đều được phun thuốc khử trùng Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Đội xe thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân khó khăn Xe ra vào bệnh viện đều được phun thuốc khử trùng Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Đội xe thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân khó khăn Xe ra vào bệnh viện đều được phun thuốc khử trùng Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Đội xe thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân khó khăn Xe ra vào bệnh viện đều được phun thuốc khử trùng Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Xe ra vào bệnh viện đều được phun thuốc khử trùng Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Nhân viên được ra vào bằng lối riêng Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Các khu vực lân cận vẫn chịu lệnh phong tỏa Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được phong tỏa và giám sát chặt chẽ Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Khu dân cư trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng vẫn bị phong tỏa Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà

Giám sát chặt chẽ Đội xe thiện nguyện túc trực để hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà