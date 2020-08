Ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, FLC lỗ ròng 2.700 tỷ đồng nửa đầu năm 2020

Trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020, CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.722 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong Quý 2/2020, FLC lỗ ròng 837,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 16 tỷ đồng.

Theo giải trình của FLC, kết quả kinh doanh của tập đoàn giảm mạnh là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19.

Giá vốn hàng bán của mảng kinh doanh hàng không, khách sạn, du lịch chỉ giảm được 26,6%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của tập đoàn cũng sụt giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của FLC đạt 6.490 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, hoàn thành 52% kế hoạch cả năm và lỗ sau thuế lên đến 2.729 tỷ đồng, vượt kế hoạch lỗ 1.957 tỷ đồng cả năm 2020.

Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn FLC

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của FLC đạt 34.289 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 458,93 tỷ đồng, giảm 174 tỷ đồng so với đầu năm, và cải thiện đáng kể so với mức 48,5 tỷ đồng ở thời điểm cuối Quý 1/2020.

Ở chiều hướng ngược lại, hàng tồn kho của FLC tính đến cuối Quý 2/2020 đạt 3.488 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản, tăng gấp 2,2 lần so với thời điểm đầu năm 2020.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối quý 2/2020, nợ phải trả của FLC đạt 23.907 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 10.381 tỷ đồng.

Vừa qua, ngày 28/7, ông Lê Thành Vinh đã từ chức Phó Chủ tịch HĐQT FLC sau 7 năm gắn bó. Sau đó một ngày, ông Vinh cũng đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) và được HĐQT ROS thông qua.

Năm 2020, FLC đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế ở mức âm 1.957 tỷ đồng.

FLC định hướng bất động sản tiếp tục mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Trong năm 2020, FLC sẽ thực hiện một số dự án trọng điểm như Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, Khu đô thị FLC La Vista Sadec, Khu đô thị FLC Legacy Kontum, Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió – FLC Miami District và The Canava./.