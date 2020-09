Amazon tung công nghệ thanh toán bằng lòng bàn tay

Hôm 29/9, Amazon ra mắt Amazon One, công nghệ sinh trắc học mới cho phép khách hàng trả tiền bằng cách quét lòng bàn tay. Để sử dụng, đầu tiên người dùng phải kết nối lòng bàn tay với một thẻ tín dụng. Ban đầu, Amazon One sẽ được thử nghiệm tại hai cửa hàng Amazon Go không thu ngân đặt gần trụ sở Seattle. Theo thời gian, công ty sẽ giới thiệu công nghệ tại nhiều địa điểm hơn.

Amazon cũng hi vọng có thể bán công nghệ quét lòng bàn tay cho các công ty khác như nhà bán lẻ, sân vận động, tòa nhà văn phòng. Hãng cho biết đang tích cực đàm phán với một vài khách hàng tiềm năng.

Đây là mô hình Amazon đã thử nghiệm từ trước. Vào tháng 3, Amazon nói sẽ bán công nghệ điều hành cửa hàng không thu ngân có tên “Just Walk Out”. Với công nghệ này, người mua quét ứng dụng khi vào cửa hàng rồi mang đồ về mà không cần xếp hàng thanh toán. Camera và cảm biến phụ trách theo dõi mặt hàng nào đã bỏ vào giỏ và tự động trừ tiền trong thẻ.

Tuy vậy, nỗ lực cấp phép công nghệ của Amazon cho nhà bán lẻ khác có thể gặp một số rào cản. Không rõ đối thủ có muốn dùng công nghệ như vậy tại cửa hàng và trao dữ liệu khách hàng cho Amazon hay không. Theo Dilip Kumar, Phó Chủ tịch công nghệ và cửa hàng bán lẻ Amazon, Amazon One sẽ thu thập dữ liệu về nơi mua sắm, không phải mặt hàng hay thời gian khách hàng mua sắm tại các cửa hàng.

Amazon là “tay chơi” quyền lực trên cả thị trường bán lẻ trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Công ty được dự đoán chiếm gần 40% thị trường thương mại điện tử năm nay và cũng có nhiều bước tiến lớn vào ngành bán lẻ truyền thống với chuỗi cửa hàng Go, Whole Foods, cửa hàng 4 sao và Amazon Books cùng một chuỗi cửa hàng tạp hóa Fresh mới.



Để xua tan nghi ngờ của người dùng khi trao dữ liệu sinh trắc học, Amazon khẳng định hình ảnh lòng bàn tay không được lưu trên thiết bị Amazon One, mà thay vào đó được mã hóa và lưu trữ trong khu vực an toàn trên đám mây. Người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu sinh trắc sau khi sử dụng. Amazon chọn công nghệ quét lòng bàn tay vì nó được xem là riêng tư hơn so với công nghệ khác như quét gương mặt, võng mạc. “Bạn không thể xác định danh tính của một người nếu nhìn vào ảnh lòng bàn tay của họ”, Amazon nói.

Theo Vietnamnet