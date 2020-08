AirPods Pro và loạt tai nghe không dây đang giảm giá tại Việt Nam

AirPods Pro



AirPods Pro chính hãng liên tục được giảm giá trong thời gian gần đây. Theo đó, sản phẩm được bán với giá 6 triệu đồng vào tháng 6. Đến tháng 7, tai nghe giảm còn 5,7 triệu đồng. Hiện tại, model này được một số hệ thống lớn chào bán với giá 5,1 triệu đồng. Như vậy, AirPods Pro đã giảm 900.000 đồng sau 3 tháng.

AirPods Pro có phần thân ngắn hơn so với AirPods thế hệ 2. Apple đã bổ sung tính năng chống ồn trên mẫu tai nghe không dây mới. Khả năng chống ồn của AirPods Pro khá tốt. Trong môi trường phòng lớn với nhiều người nói chuyện, khi bật tính năng chống ồn, âm thanh xung quanh giảm khoảng 70%. Âm thanh cho ra từ AirPods Pro khá ấm, dải bass chắc.

Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 chính hãng đang được bán với giá 4,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với tháng trước. Sản phẩm sở hữu thiết kế hình “viên thuốc” gần giống chiếc WF-1000X thế hệ trước.

Âm thanh trên mẫu tai nghe không dây của Sony mang đến cảm giác ấm áp, phù hợp với những bản ballad ngọt ngào. Tính năng sáng giá của model này là chống ồn chủ động tốt. Tai nghe có thể hoạt động liên tục 8h, tối đa 32h kèm hộp sạc.

Jabra Elite 65t



Jabra Elite 65t chính hãng được giảm 400.000 đồng còn 2,5 triệu đồng. Thiết bị có kiểu dáng gọn gàng, phần đuôi tai nghe không kéo dài. Sản phẩm mang lại âm thanh cân bằng, chi tiết, dải trung khá ấn tượng, hợp với nhạc hòa tấu hoặc pop. Hạn chế của Jabra Elite 65t đến từ âm trầm ở mức trung bình nên sẽ hơi đuối với các thể loại nhạc như rock, EDM.

Khác với nhiều mẫu tai nghe True Wireless, Elite 65t sử dụng các nút bấm cơ học thay vì cảm ứng. Tai phải có một nút duy nhất cho các tính năng như bật tắt, nghe hoặc ngắt cuộc gọi, kết nối Bluetooth và gọi trợ lý ảo.

Tune 120 TWS



Tune 120 TWS được JBL giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2019, giá 2,4 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm giảm còn 1,8 triệu đồng. Model này phù hợp với những người dùng muốn tìm một chiếc tai nghe không dây giá dễ chịu, ngoại hình nhỏ gọn, âm thanh chi tiết, rõ ràng. Thiết bị có 6 phiên bản màu gồm đen, trắng, xanh dương, hồng, xanh lá và vàng. Tuy nhiên, Tune 120 TWS vẫn dùng cổng kết nối micro-USB khá cũ và nút điều khiển cứng, chưa thuận tiện.

FreeBuds 3



FreeBuds 3 là mẫu tai nghe không dây đầu tiên của Huawei được bán chính hãng tại Việt Nam. So với AirPods hay Galaxy Buds, hộp của FreeBuds 3 to hơn. Sản phẩm dùng chip Kirin A1, tích hợp chế độ chống ồn chủ động. Model này mang đến chất âm tươi sáng, độ trễ khi phát nhạc hay xem video thấp khoảng 190 ms. FreeBuds 3 đang được bán với giá 3 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng so với thời gian đầu bán ra (tháng 12/2019).

Theo Zing