4 lợi thế giúp Việt Nam trở thành điểm thuê ngoài dịch vụ tiềm năng tại Đông Nam Á

Trong thời điểm khó khăn, các thị trường quen thuộc nhưng đắt đỏ như Ấn Độ và Trung Quốc không còn được “trọng dụng”. Thay vào đó, các quốc gia khác trong khu vực ASEAN đang có lợi thế hơn về nguồn nhân lực và chi phí. Cụ thể, các thị trường đang được quan tâm bao gồm Indonesia, Việt Nam, Philippines, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Malaysia. Theo nghiên cứu, Việt Nam trở thành lựa chọn hợp lý nhất về nguồn nhân lực công nghệ so với các quốc gia trong khu vực, thông qua các tiêu chí sau.

1. Thuê nhân lực chất lượng cao với chi phí phải chăng



Trong khi các doanh nghiệp đối mặt với tình trạng lực lượng lao động giới hạn, Việt Nam có lợi thế về lĩnh vực này với hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT hàng năm, chi phí lao động rẻ hơn Thái Lan và Malaysia từ 15% - 50%. Đây là nguồn lao động hấp dẫn đối với nhiều startup, doanh nghiệp nhỏ với số vốn hạn chế. Ví dụ, thuê một kỹ sư dữ liệu hoặc phần mềm tại Việt Nam sẽ chỉ tốn khoảng 9.600 - 18.000 USD/năm, trong khi việc tuyển 1 vị trí tương tự ở Singapore có thể lên tới 38.000 - 84.500 USD/năm. Đây được coi là phương án tiết kiệm và tối ưu cho doanh nghiệp.

Nhờ thúc đẩy giáo dục STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học), đội ngũ nhân lực ở Việt Nam đã chứng minh năng lực khi giải quyết nhiều vấn đề thị trường khác nhau. Trong bối cảnh thay đổi, sự linh hoạt, thích ứng và sáng tạo của nhân lực công nghệ tại Việt Nam là một lợi thế lớn thu hút đầu tư nước ngoài.

Việt Nam có nguồn nhân lực công nghệ chất lượng với mức chi phí hợp lý.

2. Môi trường kinh tế - xã hội ổn định

Trong khi nhiều quốc gia châu Á đang gặp khó khăn do yếu tố chính trị - xã hội, Nam là một trong những quốc gia ổn định nhất với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhờ sự hỗ trợ lớn của chính phủ đối với hệ sinh thái khởi nghiệp.

Môi trường an toàn, không xung đột sắc tộc, tôn giáo cũng giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp trong khu vực. Để duy trì phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam chú trọng xây dựng thị trường, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bằng cách đưa ra các chính sách hỗ trợ về thuế, pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3. Vị trí địa lý thuận lợi



So với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam ít chịu thiệt hại về thiên tai hơn các nước khác. Bên cạnh đó, thời tiết tại các tỉnh miền Nam có xu hướng ấm áp quanh năm, nhiệt độ trung bình mùa hè dao động từ 25 – 30 độ C, dễ chịu hơn nhiều so với các nước ASEAN khác như Campuchia với nhiệt độ trung bình vào mùa hè lên tới 35 độ C, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

4. “Biến nguy thành cơ” trong bối cảnh đại dịch COVID-19



Trong khi cả thế giới đang trải qua thời kỳ khủng hoảng do COVID-19, nhiều hị trường trên khắp Đông Nam Á đang phải đóng cửa do đại dịch, Việt Nam đã chứng minh những tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển hệ sinh thái kinh doanh năng động, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trên thực tế, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt cũng đang quan tâm nhiều hơn đến việc hỗ trợ đất nước để phục hồi kinh tế sau COVID-19 với tiềm năng tăng trưởng cao. Khi nhìn vào cách Việt Nam "vượt lên", các doanh nghiệp đánh giá đây là điểm thuê ngoài tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại.