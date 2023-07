3 lý do bạn không nên mua các mẫu iPhone 15 sắp được ra mắt

VietTimes – Apple sẽ ra mắt các mẫu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vào tháng 9 năm nay, tuy nhiên có lý do để bạn không "lên đời" điện thoại.

Apple sẽ ra mắt các mẫu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vào tháng 9 năm nay. Những thông tin liên quan đến mẫu iPhone sắp được ra mắt đã xuất hiện tràn lan trên mạng trong nhiều tháng nay.

Các tin đồn về thiết kế, tính năng gần như đã cho người dùng cái nhìn tổng quát về mẫu iPhone 15 sắp được ra mắt. Một số người dùng cho rằng không nên mua iPhone 15 vì nó không có quá nhiều điểm khác biệt so với các mẫu iPhone thế hệ trước (đặc biệt là với iPhone 14). Bài viết dưới đây sẽ liệt kê những lý do bạn không nên mua iPhone 15 hay nói cách khác, đây là những lý do iPhone 15 có thể khiến bạn thất vọng.

1. Màn hình vẫn được giữ nguyên

Ngoài việc bổ sung Dynamic Island trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus, mọi mẫu máy trong dòng sản phẩm iPhone 15 dự kiến sẽ giữ nguyên màn hình như phiên bản tiền nhiệm.

Chẳng hạn, iPhone 15 tiêu chuẩn có thể vẫn sẽ sử dụng màn hình Super XDR OLED 6,1 inch của iPhone 14, cung cấp cùng độ phân giải 2532 x 1170 pixel và tần số quét chỉ dừng lại ở 60Hz. IPhone 15 Pro cũng được cho là sẽ sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch của 14 Pro – cung cấp độ phân giải 2556 x 1179 pixel và tần số quét 120Hz - trong khi iPhone 15 Pro Max nhiều khả năng sẽ giữ nguyên phần màn hình giống như mẫu iPhone 14 Pro Max. Nhưng công bằng mà nói thì đây vẫn là một trong những trang bị màn hình tốt nhất trên thị trường.

2. Hiệu năng

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chắc chắn sẽ được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ. iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ được trang bị chip A16 Bionic, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chip A17 Bionic.

Tuy nhiên, các đợt nâng cấp chipset của Apple trong vài năm gần đây ưu tiên việc tăng tuổi thọ của chiếc điện thoại hơn là tăng hiệu năng thực tế. Hầu hết các mẫu iPhone cao cấp hiện nay như iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max đều có tốc độ xử lý đa nhiệm đáng kinh ngạc. Vì vậy sẽ không có gì là bất ngờ nếu hiệu năng của dòng iPhone 15 không có quá nhiều khác biệt so với các mẫu iPhone tiền nhiệm.

3. Giá

iPhone 15 vẫn sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá về thiết kế, camera và thời lượng pin, tuy nhiên bạn sẽ phải trả một mức giá cao để có thể sở hữu những điều đó.

Trang Tech Radar cho rằng Apple sẽ tăng giá các mẫu điện thoại dòng iPhone 15. Theo một leaker nổi tiếng, iPhone 15 sẽ đắt hơn 12% so với iPhone 14, trong khi iPhone 15 Pro sẽ đắt hơn 20% so với iPhone 14 Pro.

Đợt tăng giá này sẽ đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Apple cho tăng giá các dòng sản phẩm iPhone mới ở thị trường Mỹ kể từ năm 2017. Các thị trường quốc tế đã chứng kiến đợt tăng giá gần đây như dòng iPhone 14 năm ngoái, do chi phí VAT (thuế giá trị gia tăng) tăng cao.

Thêm một yếu tố nữa có thể khiến người dùng cân nhắc là khi Apple tung ra mẫu iPhone 15 mới, các mẫu iPhone tiền nhiệm như 14 hoặc 13 series sẽ đồng loạt giảm giá.

Các mẫu iPhone 15 mới sẽ có giá bao nhiêu? Không ai có thể biết được chính xác con số cho đến khi nó chính thức được ra mắt. Tuy nhiên theo một số dự đoán của các leaker thì mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn sẽ có giá không thấp hơn 799 USD. Các dòng Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ loại bỏ đi phiên bản 128GB và mức giá ở phiên bản 256GB sẽ có giá không dưới 1099 USD.

Theo Tech Radar