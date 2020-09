20 năm thực hiện “5 không, 3 có, 4 an”, Đà Nẵng đã nâng tầm chất lượng đô thị

Chương trình TP “5 không” được Đà Nẵng phát động từ năm 2000 với 5 mục tiêu: “Không có hộ đói; Không có mù chữ (không có học sinh bỏ học); Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma túy; Không có giết người cướp của”.



Chương trình “3 có” thực hiện từ năm 2005 với mục tiêu: người dân Đà Nẵng đều “có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”.

Năm 2016, TP đã quyết định ban hành Chương trình “4 an”: “An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội”.