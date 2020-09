11 người tử vong mỗi ngày vì ăn quá mặn

Thông tin trên được TS. Kidong Park – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam - đưa ra tại hội thảo truyền thông, vận động giảm tiêu thụ muối để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, do Bộ Y tế cùng WHO tổ chức vào chiều nay (30/9).

Người Việt ăn muối cao gấp đôi so với khuyến cáo

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Bệnh tim mạch đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm tới 30% tổng số tử vong toàn cầu, chủ yếu là tử vong do các bệnh mạch máu não và bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Trong đại dịch COVID-19, đa số những người tử vong do COVID-19 đều mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc các bệnh mạn tính khác. Chính vì vậy phòng, chống bệnh tim mạch là một chương trình y tế ưu tiên của các quốc gia, trong đó kiểm soát yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch là một nội dung quan trọng, đặc biệt là nguy cơ do ăn thừa muối.

Mặc dù muối là chất vô cùng cần thiết đối với cơ thể nhưng ăn thừa muối lại là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (Ảnh: Minh Thúy) TS. Kidong Park – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam (Ảnh: Minh Thúy)

Tại Việt Nam, ăn nhiều muối là nguyên nhân chính làm gia tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và tử vong do các bệnh tim mạch. Thực tế, cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp, cứ trong 3 trường hợp tử vong thì có một trường hợp là do các bệnh tim mạch. Riêng trong năm 2016 ước tính cả nước có gần 82.000 trường hợp tử vong do tai biến mạch máu não, 68.000 trường hợp tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ.

“WHO đã khuyến cáo mỗi người trưởng thành không nên ăn quá 5 gam muối trong một ngày để phòng, chống bệnh tật và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay đa số người dân đang ăn thừa muối. Trung bình một người trưởng thành tiêu thụ tới 9,4 gam muối trong một ngày, cao gần gấp đôi so với khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, hiểu biết về tác hại do ăn thừa muối và thực hành ăn giảm muối của người dân ở cộng đồng còn hạn chế.” – ông Thuấn nói.

Mọi người dân đều phải giảm ăn muối

TS. Kidong Park nhấn mạnh: Ăn thừa muối làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. WHO ước tính mỗi năm có khoảng 4,1 triệu người tử vong trên thế giới do bệnh tim mạch và ăn thừa muối, trong đó có tới 11 người tử vong/ngày vì hấp thụ quá nhiều muối. Do đó, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ 5g muối/ngày (tương đương 1 thìa cà phê).

Theo TS. Lại Đức Trường – đại diện WHO tại Việt Nam – nếu giảm tiêu thụ muối xuống dưới 5g/ngày thì 2,5 triệu người sẽ được cứu sống mỗi năm trên toàn cầu.

Việc tiêu thụ nhiều muối khiến tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch gia tăng. Không chỉ vậy, người bình thường cũng có nguy cơ bị tăng huyết áp, nếu ăn ít muối, huyết áp sẽ trở về mức bình thường. Vì thế, không chỉ người bệnh mắc tăng huyết áp mà tất cả người dân đều phải giảm ăn muối. WHO đã đưa ra hướng dẫn cho người dân giảm ăn muối với tên gọi “SHAKE” gồm các biện pháp: giám sát hàm lượng muối, hợp tác với ngành công nghiệp, bành hành chuẩn về ghi nhãn dán, quảng cáo thực phẩm, truyền thông và tạo môi trường hỗ trợ.

Để phòng bệnh do ăn thừa muối, TS. BS. Đỗ Thị Phương Hà – Viện Dinh dưỡng Quốc gia – khuyến cáo: Người dân cần hạn chế cho muối và gia vị chứa nhiều muối vào thực phẩm khi sơ chếm tẩm ướp, nấu nướng; tự nấu ăn tại nhà để giảm lượng muối; chấm nước mắm nhẹ tay, bỏ thói quen chấm ngập thực phẩm vào nước mắm khi ăn, pha loãng nước mắm; không rưới nước mắm, sốt kho cá, thịt vào cơm; không cố uống hết nước phở, bún, miến khi ăn ở hàng, quán,…

Ngoài ra, mỗi gia đình cần giảm ngay đồ mặn trong bữa cơm hàng ngày, đọc kỹ hàm lượng muối trên nhãn thực phẩm trước khi mua, đồng thời, sử dụng muối và gia vị mặn ít Natri.